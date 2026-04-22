В ОП предложили продавать автономера с определенными комбинациями слов

МОСКВА, 22 апреля. /ТАСС/. Определенные комбинации слов вместо «красивых» сочетаний цифр на автомобильных номерах можно продавать российским автовладельцам. Такое мнение высказал ТАСС зампред комиссии Общественной палаты (ОП) РФ по безопасности и взаимодействию с ОНК, автоэксперт Александр Холодов.
«Я бы рассмотрел вариант по подобию Америки, европейских стран — закрепление определенных комбинаций из слов. Можно пойти по этому пути, не цифры продавать красивые, а продавать прямо уже сочетание слов», — сказал Холодов.
Он пояснил, что такой номер должен состоять из букв, одинаковых в латинской транскрипции и в кириллице. «То есть без букв “ы” или “ё”, например», — отметил Холодов.
По его словам, введение таких знаков возможно и с точки зрения распознания камерами. Кроме того, продажа таких знаков может принести государству больший доход, чем реализация «красивых» сочетаний цифр на номерах.
Холодов отметил, что положительно относится к планам продажи таких номеров на портале Госуслуг. «Если смогут, наконец, реализовать систему, чтобы это в доход государства шло, то, в любом случае, получается плюс для страны. И минус для тех, кто случайным образом мог получить красивое сочетание, так как случайно его уже будет не получить», — сказал Холодов.