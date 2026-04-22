Юрист Сбитнев: Покупателям грозит арест за воровство бесплатных пакетов

Покупателю может грозить административный арест до 15 суток или штраф около трех тысяч рублей, если он без разрешения наберет много бесплатных пакетов в магазине. Об этом сообщил преподаватель кафедры гражданского права Университета имени О. Е. Кутафина Виталий Сбитнев.
Продавец должен обеспечивать покупателей бесплатными пакетами для весовых товаров, но их использование не должно превышать необходимое для упаковки количество, отметил он.
— Покупатель, который взял значительное количество пакетов в магазине, например, один или два рулона пакетов, может быть привлечен к ответственности за мелкое хищение, — цитирует его ТАСС.
Такое правонарушение может повлечь штраф в размере не менее трех тысяч рублей, административный арест на срок от 10 до 15 суток или обязательные работы на срок до 120 часов. Когда сумма похищенного превышает 2,5 тысячи рублей, то тогда гражданина могут привлечь к уголовной ответственности.
Кандидат юридических наук, доцент кафедры государственно-правовых и уголовно-правовых дисциплин РЭУ имени Г. В. Плеханова Татьяна Лахтина сообщила, что жителям многоквартирных домов может грозить штраф за проведение шумных ремонтных работ в обеденное время. Она уточнила, что штраф за такие работы может достигать 80 тысяч рублей.