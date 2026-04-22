В Красноярске главу строительной компании обвинили в мошенничестве и незаконном обналичивании более 74 млн рублей

В Красноярске генеральному директору ООО «ПромСтройИнвест» заочно предъявлено обвинение в совершении мошенничества в крупном размере и неправомерном обороте средств платежей. О возбуждении соответствующих уголовных дел по ч. 3 ст. 159 и ч. 1 ст. 187 УК РФ сообщили в региональном СК.
В первом случае претензии к фигуранту возникли из-за госконтракта, заключенного в мае 2021 года, на строительство комплекса зданий культурно-просветительского центра в селе Казачинское. По версии следствия, представитель подрядчика предоставил заказчику — краевому предприятию «Управление капитального строительства» — заведомо недостоверные акты об исполнении обязательств, при этом фактически работы были выполнены не в полном объеме. На основании отчетных документов фирме перечислили деньги.
«Кроме того, в период с января 2020 по август 2021 года директор ООО “ПромСтройИнвест” изготовил поддельные платежные поручения о перечислении аффилированной компании денежных средств с указанием несоответствующих действительности оснований перевода. В результате из правомерного оборота было выведено более 74,6 млн рублей», — рассказали в СК.
Имя фигуранта следователи не назвали. Однако СМИ со ссылкой на источники в правоохранительных органах утверждают, что речь идет об Армене Сукиасяне. Обвинение бизнесмену предъявили заочно. Где он находится, не сообщается.
Отметим, «ПромСтройИнвест» выигрывал немало крупных контрактов и в Красноярске: например, возводил объекты Универсиады, строил и ремонтировал дороги, реконструировал «Мемориал Победы». Также с компанией заключали договор на строительство «Поздеев Центра», который расторгли по иску прокуратуры.
