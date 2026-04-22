В Комсомольске-на-Амуре завершают подготовку парка Строитель

В Комсомольске-на-Амуре парк Строитель обновят к ноябрю.

Источник: Комсомольская правда

В Комсомольске-на-Амуре завершается подготовительный этап благоустройства парка «Строитель». Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

Работы ведутся на средства президентской единой субсидии. Ход работ оценили депутат Государственной Думы Максим Иванов и глава города Дмитрий Заплутаев. Подрядчики демонтируют ветхие конструкции, старый асфальт, бордюры и фонарные столбы, расчищают территорию, убирают аварийные деревья, готовят основание под спортивные площадки и прогулочные зоны. Начат ремонт исторического ограждения.

Максим Иванов отметил, что серьёзных работ в парке не было более 40 лет. «На благоустройство направлено 300 миллионов рублей из федерального бюджета и ещё 12 миллионов — из городского и краевого. Это серьёзный ресурс, и задача сейчас одна: чтобы он был реализован грамотно, качественно и в интересах людей», — заявил он.

Дмитрий Заплутаев подчеркнул, что в проект заложены решения, предложенные жителями. «Здесь будет восстановлен фонтан, приведены в порядок входная группа и историческое ограждение, появятся прогулочные аллеи, спортивная зона, детская площадка, сцена, территория аттракционов. При этом парк сохранит свой неоклассический стиль», — сказал глава города.

Сдать объект планируется к концу ноября 2026 года. Депутат Госдумы пообещал держать ход работ на постоянном контроле совместно с администрацией города и депутатами.

Почта: red.habkp@phkp.ru