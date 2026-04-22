В Госдуме предложили расширить «белые списки» для бизнеса и самозанятых

«Белые списки» следует распространить на малый бизнес и самозанятых, чья работа завязана на интернете. Письмо с таким предложением премьер-министру Михаилу Мишустину направили группа предпринимателей и первый зампред комитета Госдумы Дмитрий Гусев.

По словам авторов инициативы, в такие перечни необходимо включать не только крупнейшие цифровые платформы, но и сотни тысяч предпринимателей, для которых интернет — единственный канал ведения бизнеса. «Малый бизнес, который торгует через интернет — от локальных производителей до небольших онлайн-магазинов, — должен быть защищен», — сказал Дмитрий Гусев в беседе с ТАСС.

Кроме расширения списков компаний в документе также предлагается:

не ограничивать мобильный интернет для тех, чей номер телефона связан с подтвержденным аккаунтом на «Госуслугах».

сформировать «белый список» для VPN, которые являются базовой технологией защиты данных, а не просто инструментом обхода блокировок.

предоставить аккредитованным ИТ-компаниям легальный доступ к зарубежным библиотекам и репозиториям для поддержания темпов создания отечественного ПО.