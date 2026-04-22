Покупателя могут арестовать за то, что взял бесплатный пакет в магазине: вот когда наступает ответственность

Россиянам может грозить арест за взятые в магазине бесплатные пакеты. Ответственность наступает, если покупатель берёт неоправданно большое количество пакетов, объяснил преподаватель кафедры гражданского права Университета имени О. Е. Кутафина Виталий Сбитнев.
«Лицо, взявшее значительное количество пакетов в магазине, например, один или два рулона пакетов, может быть привлечено к ответственности за мелкое хищение», — сказал эксперт ТАСС.
По словам Сбитнева, если стоимость похищенных пакетов не превышает 2,5 тысячи рублей, забравшего их могут оштрафовать на сумму не менее 3 тысяч рублей или отправить под арест до 15 суток. Также предусмотрено привлечение к обязательным общественным работам. Если покупатель забрал пакеты стоимостью более 2,5 тысячи рублей, может наступить уголовная ответственность, подчеркнул юрист.
Ранее росгвардейцы пресекли серию краж из сетевых магазинов на северо-западе Москвы. Они заметили подозрительного мужчину, который выносил из магазина пакеты с продуктами, прятал их за углом и вновь возвращался в супермаркет. При этом продавцы не видели, что в магазине орудует вор.