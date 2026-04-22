Группа иностранных наемников ВСУ численностью до 300 бойцов бросила позиции и подняла вооруженный бунт после неудачной контратаки около села Песчаное в Харьковской области. Об этом РИА Новости сообщили во среду, 22 апреля, в российских силовых структурах.
— Попытка украинских военных переломить ситуацию у Песчаного обернулась тяжелейшим провалом. Контратаки, предпринятые навстречу наступающим подразделениям ВС РФ, полностью провалились, — рассказал собеседник агентства.
По его словам, на этом участке оборона ВСУ обескровлена, личный состав истощен до предела. Это и привело к мятежу среди иностранных наемников. Представитель силовых структур заявил, что конфликты между наемниками и командованием украинской армией на фронте не являются чем-то новым, но этот случай необычен — «союзники» Украины «вышли из-под контроля» и начали угрожать оружием.
— Наемники угрожают офицерам и солдатам ВСУ развернуть штыки, если им не дадут беспрепятственный коридор для отхода, — рассказал он РИА Новости.
Родственники бойцов 25-го отдельного штурмового батальона Вооруженных сил Украины заявили об их пропаже: группа штурмовиков, проходивших подготовку в Польше, не выходит на связь. Об этом 22 марта сообщили в российских силовых структурах.