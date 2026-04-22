Буреинский заповедник выиграл грант на обустройство маршрута «Затерянный мир Дуссе-Алиня»

На Международном форуме «Экология» подведены итоги грантового конкурса для молодых защитников природы. В числе победителей — Буреинский государственный природный заповедник с проектом «Тропой Дуссе-Алиня». Проект получил финансовую поддержку на создание безопасной и экологически устойчивой инфраструктуры пешего маршрута «Затерянный мир Дуссе-Алиня» — одного из самых труднодоступных и живописных уголков Дальнего Востока России, сообщает ФГБУ «Государственный природный заповедник “Буреинский”.
«Дуссе-Алинь — это место, которое заставляет замолчать и просто смотреть. Но красота эта очень хрупкая. Наш проект — не просто про таблички и маркировку. Это про то, как сохранить дикость, но сделать её доступной», — отметила руководитель проекта, специалист по развитию туризма Буреинского заповедника Дарья Киселева.
«Затерянный мир Дуссе-Алиня». Фото: Предоставлено ФГБУ «Государственный природный заповедник “Буреинский”.
Маршрут проходит по горному массиву Дуссе-Алинь, который в 2021 году занял третье место в топе-15 мест России, которые хотели бы посетить россияне (опрос НАФИ). Однако до сих пор тропа не маркирована, отсутствуют навигационные указатели и информационные стенды. Это приводит к повышенной антропогенной нагрузке: туристы сходят с основного пути, вытаптывают растительность, разводят костры в неположенных местах. Высокогорные экосистемы Дуссе-Алиня крайне уязвимы и восстанавливаются медленно.
Благодаря гранту заповедник планирует:
промаркировать 32 км тропы; установить 20 навигационных указателей, 5 информационных стендов и 3 карты маршрута; оборудовать одно место отдыха с костровой зоной; установить 5 фотоловушек для научного мониторинга; привлечь 20 волонтёров из посёлка Чегдомын и студентов к полевым работам; снять документальный фильм о природе Дуссе-Алиня.
Прогнозируемый туристический поток после обустройства маршрута составит не менее 100 человек в год. Посетители смогут безопасно передвигаться по заповедной территории, не нанося вреда природе.
«Развитие экологического туризма на особо охраняемых природных территориях — наше приоритетное направление. Грантовая поддержка позволит нам защитить уникальную природу хребта и одновременно сделать маршрут открытым для тех, кто мечтает увидеть этот край. Особенно важно, что к работам присоединятся волонтёры и местные жители — это настоящий заповедный союз», — подчеркнула заместитель директора по экологическому просвещению и туризму Ольга Козлитина.
Проект уже стартовал и продлится до ноября 2026 года.