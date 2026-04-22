Рособрнадзор: из образовательного стандарта для 4−9-х классов уберут лишние темы

Глава ведомства Анзор Музаев также сообщил, что планируется также постепенное введение единых учебников по всем предметам.

МОСКВА, 22 апреля. /ТАСС/. Федеральный государственный стандарт образования для 4−9-х классов планируется обновить, убрав из него лишние темы. Об этом сообщил в интервью НЬЮМ ТАСС глава Рособрнадзора Анзор Музаев.

«Следующим этапом будет стандарт основной школы, это ученики с 4-го по 9-й класс. Там тоже есть много вопросов, очень много излишних тем, так скажем, по всем предметам было привнесено, которая вызвала вот это напряжение и перенапряжение учителей, у детей», — сказал Музаев.

Он уточнил, что планируется также постепенное введение единых учебников по всем предметам. Благодаря этим изменениям появится дополнительное время и уйдет перегруз, подчеркнул Музаев.

По его словам, стандарт образования для старшеклассников уже пересмотрен и будет внедрен в школах России.