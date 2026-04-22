Сызрань под атакой: взрывы и сирены разрывают ночной город

Ночью 3 октября в Сызрани, Самарская область, раздались мощные взрывы, вызванные атакой беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Местные жители сообщают о работе противовоздушной обороны (ПВО) и звуках стрельбы, а также о ярких вспышках в небе.
Согласно сообщениям очевидцев, сильные взрывы начали слышны около 3 часов ночи по местному времени. В общей сложности было зафиксировано более десятка громких звуков, сопровождаемых пронзительными сиренами. Жители города описывают ситуацию как напряженную: в небе периодически слышен звук пролетающих дронов, а также громкая стрельба.
На данный момент официальная информация о последствиях атаки отсутствует. Тем не менее, ранее в регионе была объявлена угроза атаки БПЛА, что привело к введению плана «Ковёр». В связи с этим самарский аэропорт «Курумоч» временно приостановил прием и отправку авиарейсов.
Ситуация в Сызрани остается под контролем местных властей и силовых структур. Гражданам рекомендуется соблюдать осторожность и следить за официальными источниками информации. В условиях повышенной угрозы безопасности важно оставаться информированными и следовать указаниям властей.
Ранее взрывы прогремели в Севастополе.