Защита прав граждан. Красноярские парламентарии проработали значимые вопросы

Доклад уполномоченного по правам человека, адаптация участников СВО к мирной жизни, новые меры поддержки жителей края, развитие технопарков, решение экологических проблем.
Эти и другие важные темы стали основными акцентами третьего заседания XI сессии краевого парламента, прошедшего 16 апреля 2026 года.
Депутаты Законодательного Собрания обсудили ежегодный доклад о соблюдении прав и свобод человека, приняли в первом чтении законопроект, внесённый прокурором Красноярского края, и рассмотрели ряд ключевых для региона инициатив.
Несмотря на сложности.
Выступая перед парламентариями, омбудсмен Марк Денисов обозначил ряд резонансных тем, требующих пристального внимания законодательной власти.
Согласно приведённым данным, особую актуальность приобретает вопрос защиты прав участников СВО и членов их семей. В 2025 году количество обращений от этой категории граждан выросло на 22,7% по сравнению с 2024-м. Есть случаи, когда люди просят помочь найти военнослужащего или освободить его из плена.
Несмотря на определённые сложности, работа в этом направлении идёт успешно благодаря поддержке военной прокуратуры и Министерства обороны РФ. Немало обращений связано с получением мер господдержки для участников СВО и их семей.
Отчёт уполномоченного по правам человека о состоянии психиатрической помощи в Красноярском крае обнажил ряд трудностей, усложняющих работу учреждений и жизнь пребывающих в них пациентов. Среди проблем — плачевное состояние помещений, ненадлежащее качество мебели и бытовых принадлежностей. Усугубляет положение кадровый голод.
Но способы исправления ситуации уже намечены: это и разработка краевой программы модернизации психиатрических стационаров, и внедрение мер по привлечению врачей, возможно, с помощью программы «Земский доктор».
«В 2026 году предусмотрены дополнительные средства краевого бюджета на то, чтобы базовые вещи, связанные с условиями пребывания пациентов, привести в надлежащий вид. Разрабатываются проекты капитального ремонта объектов в центральной группе районов, на севере края», — рассказал председатель комитета по охране здоровья и социальной политике Илья Зайцев, отметив, что психиатрическая помощь финансируется исключительно из средств регионального бюджета.
Острые вопросы.
Совершенствования, по словам Марка Денисова, требует и система конвоирования граждан, в первую очередь из-за отсутствия единых нормативов, упорядочивающих сопровождение осуждённых и обвиняемых во всех задействованных ведомствах: МВД, ФСИН и Минобороны.
Так, в 14 судах региона конвойные помещения отсутствуют, а в 50 учреждениях — не соответствуют техническим регламентам. Особо актуален и транспортный вопрос: этапирующим спецподразделениям нужны современные автомобили, приспособленные для перевозки беременных женщин, маломобильных граждан и инвалидов.
Как отметил председатель Законодательного Собрания Алексей Додатко, для устранения недостатков, обозначенных уполномоченным по правам человека, Заксобрание намерено принять постановление. В документе закрепят меры, которые должны будут реализовать парламент и органы исполнительной власти Красноярского края.
Содействие в трудоустройстве.
Значимым акцентом заседания стало принятие парламентариями в первом чтении законопроекта «О квотировании рабочих мест для участников специальной военной операции в Красноярском крае», внесённого прокурором Красноярского края Романом Тютюником.
По результатам исследований, органично влиться в гражданскую жизнь бойцам бывает непросто из-за проблем со здоровьем и необходимости адаптации к изменившимся условиям труда. Сложности при трудоустройстве испытывают 20% демобилизованных жителей региона.
Предложенный прокуратурой документ обязывает организации, штат которых состоит более чем из 100 сотрудников, выделять 1% рабочих мест для участников спецоперации. Законопроектом предусмотрены меры поддержки компаний, выполняющих требования, и санкции для игнорирующих их.
В процессе обсуждения инициативы депутаты выдвинули ряд предложений. В частности, депутат Павел Семизоров рекомендовал распространить действие документа на всех ветеранов боевых действий. Илья Зайцев отметил, что законопроект доработают ко второму чтению. В целом же в регионе в скором времени может сформироваться система трудоустройства бойцов, которая будет поддерживать демобилизованных, а также контролировать и стимулировать работодателей.
Актуальные темы.
На третьем заседании XI сессии депутаты также рассмотрели вопросы, касающиеся северных территорий региона. Так, парламентарии поддержали в первом чтении внесение изменений в краевые законы «О социальной поддержке граждан, проживающих в Таймырском Долгано-Ненецком муниципальном районе Красноярского края» и «О социальной поддержке граждан, проживающих в Эвенкийском муниципальном районе Красноярского края».
Точечно была разобрана ситуация с нападением собаки на ребёнка в Диксоне. Павел Семизоров предложил использовать авиатранспорт регионального спасательного отряда в транспортировке экстренных больных, чтобы не упускать драгоценное время в ожидании санавиации.
Также парламентарии приняли в первом чтении изменения в земельном законодательстве региона, направленные на развитие системы индустриальных парков, в которых смогут работать малые и средние производственные предприятия.
Документ предполагает, что находящиеся в государственной или муниципальной собственности земельные участки будут предоставляться в аренду без торгов инвесторам, планирующим разместить на них объекты промышленного парка. Спрос на территории есть: в настоящее время обсуждается вопрос открытия «Долины Менделеева» в Красноярске и промпарка в Сосновоборске.
По словам председателя комитета по экономике и налоговой политике Заксобрания края Егора Васильева, проект закона был поддержан депутатами на заседании комитета совместно с комитетом по природным ресурсам и экологии.