Эксперт Вернер рассказал, почему пенсионеры часто становятся жертвами мошенников

НОВОСИБИРСК, 22 апреля. /ТАСС/. Российские пенсионеры часто становятся жертвами мошенников, поскольку стремятся помочь государству поймать правонарушителей. Об этом сообщил в беседе с ТАСС замначальника Сибирского главного управления ЦБ России Павел Вернер.
«Люди золотого возраста требуют больше внимания, и мошенники находят к ним подход, потому что с ними разговаривают, общаются. Еще у нас у пожилых людей есть желание помочь государству, и их ловят на схемах “Помогите поймать мошенников”, — сказал собеседник агентства.
Вернер обратил внимание на то, что, несмотря на устоявшееся мнение о том, что жертвами мошенников становятся пенсионеры, типичный портрет обманутого россиянина отличается от этих представлений. «В целом, если мы говорим про портрет жертвы — это человек от 30 до 50 лет, мужчина или женщина, работающие, у которых есть определенный уровень дохода и сбережения», — подчеркнул он.
В начале года в Банке России сообщили, что наибольшую долю граждан, потерявших более 1 млн рублей от действий мошенников, составляют пенсионеры. При этом, по данным ЦБ, треть граждан, которые потеряли деньги, при контакте со злоумышленниками не вспомнили о правилах финансовой безопасности, а количество пострадавших, сообщивших о хищении денег и в свой банк, и в полицию, увеличилось практически до 40%.