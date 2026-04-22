Ричмонд
+14°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Хабаровские авиалинии» открыли продажу билетов на лето 2026 года

Пассажиры могут планировать перелёты на период с 1 июня по 31 августа.

Источник: Хабаровский край сегодня

Компания «Хабаровские авиалинии» открыла продажи билетов на летние месяцы. Пассажиры могут приобретать проездные документы на период с 1 июня по 31 августа, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

В продажу поступили билеты на все направления, по которым авиакомпания выполняет рейсы. Исключение составило чегдомынское направление.

Полёты из Хабаровска в Аян, Чумикан и частично в Херпучи по-прежнему выполняют с использованием стыковочных рейсов «ХабАвиа» и «Авроры» — с пересадкой в Николаевске-на-Амуре.

Приобрести билеты можно в кассах и на сайтах «ХабАвиа» и «Билет ДВ», без комиссионных сборов. Продажи идут также в офисах и на интернет-порталах агентств-партнеров.