«Хабаровские авиалинии» открыли продажу билетов на лето 2026 года

Компания «Хабаровские авиалинии» открыла продажи билетов на летние месяцы. Пассажиры могут приобретать проездные документы на период с 1 июня по 31 августа, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
В продажу поступили билеты на все направления, по которым авиакомпания выполняет рейсы. Исключение составило чегдомынское направление.
Полёты из Хабаровска в Аян, Чумикан и частично в Херпучи по-прежнему выполняют с использованием стыковочных рейсов «ХабАвиа» и «Авроры» — с пересадкой в Николаевске-на-Амуре.
Приобрести билеты можно в кассах и на сайтах «ХабАвиа» и «Билет ДВ», без комиссионных сборов. Продажи идут также в офисах и на интернет-порталах агентств-партнеров.