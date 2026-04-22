В пятницу в Пермском крае ожидается потепление

Температурный фон в Прикамье стабилизируется к концу рабочей недели. Пермский ЦГМС сообщает, что в пятницу воздух прогреется до 12 выше нуля.
В среду, 22 апреля, на Пермский край обрушится циклон. Ночью выпадут интенсивные осадки, но днём их интенсивность пойдёт на спад. к утру высота снежного покрова может увеличиться на 2−5 см. Днём пройдёт умеренный мокрый снег, температура удержится в пределах −2…0°С. Синоптики отмечают умеренный ветер и температуру воздуха ниже нормы.
По данным Пермского гидрометеоцентра, 23 и 24 апреля ожидаются небольшие локальные осадки. Ветер южный, умеренный — 3−8 м/с. К пятнице температура приблизится к климатической норме. В ночь на четверг похолодает до −5…0°С, а в пятницу станет на 1−2°С теплее. Днём в четверг ожидается +3…+8°С, в пятницу воздух прогреется до +7…+12°С.