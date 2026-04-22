В Хабаровске с 27 апреля заработает дачный троллейбус № 28

В Хабаровске с 27 апреля 2026 года возобновляется работа троллейбусного маршрута № 28 «Дворец профсоюзов — Дачи малого аэропорта». Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
Маршрут является сезонным и ориентирован на дачников. По данным администрации Хабаровска, в течение дачного периода пассажиропоток на этом направлении остается высоким, поэтому рейсы будут выполняться с интервалом около часа.
Отправление от начального остановочного пункта «Дворец профсоюзов» запланировано на 07:37, 08:59, 10:21, 11:43, 13:05, 14:27, 17:11, 18:33, 19:55. В обратном направлении от конечного пункта «Дачи малого аэропорта» троллейбусы будут отправляться в 08:18, 09:40, 11:02, 12:24, 13:46, 15:08, 17:52, 19:14, 20:36. Последний рейс следует до троллейбусного депо.
Уточнить информацию о работе и местонахождении транспортных средств, а также прогноз прибытия к определенному остановочному пункту пассажиры могут на сайте «Транспорт27.рф», через веб-приложение «Go2bus» либо по круглосуточному телефону диспетчерской службы МБУ г. Хабаровска «ХМНИЦ».
