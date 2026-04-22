Пётр Ян и Мурат Гассиев получили ордена «За заслуги перед Отечеством»

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о награждении российских спортсменов. Боец ММА Пётр Ян и боксёр Мурат Гассиев получили медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. Награды присуждены за вклад в развитие физической культуры и спорта. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Источник: Life.ru

В списке награждённых также генеральный секретарь Федерации бокса России Александр Беспутин и ещё десяток боксёров, включая Нуне Асатрян, Шарабутдина Атаева и других. Действующий чемпион WBA в бриджервейте Муслим Гаджимагомедов удостоен ордена Дружбы.

Ранее актёр Олег Меньшиков и народный артист России, композитор Максим Дунаевский были отмечены орденами «За заслуги в культуре и искусстве» и «За заслуги перед Отечеством IV степени». Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин.

