Сенатор Гумерова заявила, что в ЕГЭ больше нет «угадайки»

МОСКВА, 22 апреля. /ТАСС/. Единый государственный экзамен (ЕГЭ) прошел все необходимые доработки, сейчас в нем нет «простых ответов», которые можно угадать. Об этом в интервью ТАСС заявила председатель комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова.
«Дискуссии по поводу Единого государственного экзамена не утихают, но с момента его введения очень много прошло донастройки для того, чтобы он стал понятным, прозрачным, объективным инструментом оценки знаний учащихся. Но, прежде всего, я хотела бы напомнить, что уже сейчас нет угадайки в контрольно-измерительных материалах, то есть простых ответов: “да”, “нет” или выбрать правильный ответ», — сказала она.
Гумерова также сообщила, что в 2025 году сдавала с коллегами ЕГЭ в условиях, максимально приближенным к реальным.
«Все мои коллеги справились, более того, ниже “четверки” никто не получил, и мы сами убедились, что нет таких ответов: “да”, “нет”. То есть они все требуют логического мышления, знания фактического материала, умения делать выводы. Более того, в школу вернулось сочинение, устная часть по иностранному языку. Безусловно, совершенству нет предела, но главное наше условие, чтобы Единый государственный экзамен не жил своей жизнью, а школьная программа — своей, чтобы контрольно-измерительные материалы полностью соответствовали тем знаниям, которым мы в рамках школьной программы обучали детей», — отметила парламентарий.