Обладатели Гран-при «Студенческой весны» представят Хабаровский край на федеральном уровне

В краевой столице состоялся гала-концерт, завершивший XXXII Хабаровский краевой открытый фестиваль «Студенческая весна — 2026». В этом году масштабный смотр талантов был приурочен к Году единства народов России и 105-летию комсомольского движения в регионе. Фестиваль реализован в рамках президентского национального проекта «Молодежь и дети», сообщает пресс-служба губернатора и правительства Хабаровского края.
«Творческий марафон объединил более 700 студентов высших и средних специальных учебных заведений, представивших свои достижения в медиа, моде, театре, танцах, вокале, инструментальном направлении, оригинальном жанре и фестивале-конкурсе студенческих театров», — говорится в сообщении.
Параллельно с творчеством студенты представили свои научные работы: к очной защите было допущено 94 инновационных проекта — от технических разработок до исследований в области госуправления и юриспруденции.
В Хабаровском крае определили победителей фестиваля «Студенческая весна — 2026». Фото: Пресс-служба комитета по делам молодежи правительства Хабаровского края.
«“Студенческая весна” — это фундамент наших традиций, который вы ежегодно укрепляете своей энергией и новыми смыслами. Награда, которую вы получаете сегодня, — это, прежде всего общественное признание, которое останется с вами на всю жизнь и сделает вас лидерами, образцами для сверстников. Благодарю вас за творческий поиск и за то, что вы продолжаете традиции созидания, заложенные старшими поколениями — комсомольцами и пионерами», — подчеркнул вице-губернатор Хабаровского края Сергей Кузнецов.
Председатель комитета по делам молодёжи правительства края Амалия Шихалева подчеркнула важность неразрывной связи поколений, отметив, что современная молодёжь достойно продолжает традиции комсомольцев, которые в своё время строили города и осваивали космические просторы.
Фестиваль стал своеобразной данью уважения истории региона. Если в прошлом проводились всесоюзные ударные стройки, то для нынешнего поколения характерны масштабные проекты Российских студенческих отрядов. Если раньше проходили весенние фестивали молодёжи, то сегодня их преемником выступает «Студенческая весна». Всё это свидетельствует о том, что созидательный дух молодёжи Хабаровского края остаётся неизменным.
О победителях.
По итогам фестиваля Тихоокеанский государственный университет завоевал сразу несколько наград. Студенты вуза получили Гран-при в номинациях «Оригинальный жанр» (студия «Dream Drum Team»), «Вокальное направление» (Voices), «Танцевальное направление» («Эпсилон») и «Театральное направление» (Анна Трескова). Хорошие результаты и у Дальневосточного государственного университета путей сообщения — высшие награды в номинациях «Студенческий театр» («Без вывески»), «Мода» («Эрку») и «Медиа». Среди учреждений среднего профессионального образования триумфальную победу в вокальном направлении одержала Полина Де-Колядо из Хабаровского педагогического колледжа им. Д. Л. Калараша.
Победителями научного направления фестиваля «Студенческая весна — 2026» стали студенты Дальневосточного государственного университета путей сообщения Андрей Кравцов и Данила Скворцов, Комсомольского-на-Амуре государственного университета Софья Ясинская, Артем Бандурин и Александр Ковальчук, Всероссийского государственного университета юстиции (РПА Минюста России, г. Хабаровск) Анастасия Иванова, Хабаровского государственного института культуры Анна Нищимных, Российского государственного университета правосудия имени В. М. Лебедева Ирина Шутова, Дальневосточного института управления — филиала Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации Вячеслав Кальницкий и Анна Кукелева.
Напомним, обладатели Гран-при и победители региональной творческой программы фестиваля представят Хабаровский край на Всероссийском фестивале «Российская студенческая весна». Студенты высших учебных заведений отправятся в Красноярск с 24 по 29 июня, а учащиеся профессиональных образовательных организаций встретятся в Хабаровске с 8 по 13 июня.
Организаторами краевой «Студенческой весны» являются комитет по делам молодежи правительства Хабаровского края и региональное отделение Российского союза молодежи.