Красноярской музыкальной школе № 12 присвоят имя Петра Словцова

Красноярской детской музыкальной школе № 12 присвоят имя оперного певца Петра Словцова. Такое решение приняли на внеочередной сессии депутаты Городского Совета. А с инициативой выступил коллектив учреждения.
Пётр Словцов — оперный и камерный певец, один из основоположников красноярского оперного искусства. Он родился в Канском районе, творческий путь начинал в Красноярске, в духовной семинарии. 12 июля исполнится 140 лет со дня его рождения. А в 2027-м году музыкальная школа отметит 40-летний юбилей.
После учебы в Московской консерватории Словцов был преподавателем пения, а также режиссёром Красноярского советского театра. Благодаря Петру и его супруге красноярцы впервые увидели постановки опер «Русалка», «Травиата», «Фауст», «Дубровский», «Евгений Онегин».