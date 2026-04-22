Ричмонд
+14°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Красноярской музыкальной школе № 12 присвоят имя Петра Словцова

Источник: Комсомольская правда

Красноярской детской музыкальной школе № 12 присвоят имя оперного певца Петра Словцова. Такое решение приняли на внеочередной сессии депутаты Городского Совета. А с инициативой выступил коллектив учреждения.

Пётр Словцов — оперный и камерный певец, один из основоположников красноярского оперного искусства. Он родился в Канском районе, творческий путь начинал в Красноярске, в духовной семинарии. 12 июля исполнится 140 лет со дня его рождения. А в 2027-м году музыкальная школа отметит 40-летний юбилей.

После учебы в Московской консерватории Словцов был преподавателем пения, а также режиссёром Красноярского советского театра. Благодаря Петру и его супруге красноярцы впервые увидели постановки опер «Русалка», «Травиата», «Фауст», «Дубровский», «Евгений Онегин».