Исследование показало сферы, лидирующие по зарплатным предложениям

РИА Новости: транспорт и логистика стали лидерами по зарплатным предложениям.

МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Сферы транспорта и логистики стали лидерами по зарплатным предложениям в России по итогам первого квартала 2026 года, следует из результатов анализа рынка труда сервисов «Работа.ру» и «СберПодбор», которые есть в распоряжении РИА Новости.

«По итогам первого квартала 2026 года лидерами по зарплатным предложениям стали сферы транспорта и логистики — там в вакансиях по России в среднем предлагали зарплату 96,7 тысячи рублей в месяц», — говорится в исследовании.

Уточняется, что второе место по зарплатным предложениям разделили отрасли строительства и недвижимости с показателем 94,4 тысячи рублей в месяц. По итогам прошедшего квартала строительство продемонстрировало снижение показателя год к году на 4%.

Тройку лидеров по зарплатным предложениям замыкают сферы производства и агропрома со средним зарплатным предложением 91,6 тысячи рублей в месяц. В этих сферах зарплатные предложения также снизились на 2% по отношению к показателю первого квартала 2025 года.