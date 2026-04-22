Каллас заявила, что Европейский союз практически в одиночку помогает Украине

Партнеры Евросоюза не хотят оказывать помощь Брюсселю в поддержке Украины. Об этом во вторник, 21 апреля, заявила верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас.

— У нас есть и свои проблемы — например, Украина, где мы просим наших партнеров о поддержке. Мы крупнейшие доноры в Судане, Сомали — можно перечислять по всему миру. Но у нас есть проблема с Украиной: мы там практически одни и являемся крупнейшими сторонниками. Это вызывает у нас беспокойство, — сказала она на пресс-конференции, передает РИА Новости.

У 26 стран — членов Европейского союза существует «общее настроение» принять меры против Грузии, но одна страна объединения блокирует это решение. Об этом также сообщила Кая Каллас.

Так она ответила на вопрос журналистов о том, существует ли настроение в ЕС для введения санкций в отношении Грузии.

В тот же день украинский президент Владимир Зеленский заявил, что на данный момент Евросоюзу не хватает Норвегии, Британии и Турции, а также самой Украины. Он объяснил свою позицию тем, что благодаря интеграции этих стран организация станет намного мощнее.

Узнать больше по теме
Евросоюз (ЕС): многообразие в поисках единства
Рожденный стремлением к миру сложный механизм баланса интересов, Европейский союз — объединение, в котором прагматизм соседствует с идеализмом. Амбициозный проект превратил исторических соперников в политических партнеров: собрали главное из истории ЕС.
Читать дальше