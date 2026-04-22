В Хабаровске суд вернул в бюджет 348 тысяч рублей, заработанных закладчицей

В Хабаровске прокуратура добилась возврата в государственный бюджет 348 тысяч рублей, которые женщина получила от незаконного оборота наркотиков. Об этом сообщили в прокуратуре Хабаровского края.
Ранее местную жительницу осудили за продажу наркотиков и легализацию преступных доходов. Несмотря на приговор, она пыталась сохранить деньги, полученные преступным путём.
Прокуратура Железнодорожного района обратилась в суд с требованием признать сделки недействительными и взыскать эти средства в доход государства. Индустриальный районный суд сначала отказал, но прокуратура подала апелляцию.
Хабаровский краевой суд поддержал позицию надзорного ведомства. В итоге решение было вынесено в пользу государства — все 348 тысяч рублей вернут в бюджет Российской Федерации.
Таким образом, прокуратура пресекла попытку сохранить доходы, добытые преступным способом. Деньги, заработанные на наркотиках, не останутся у осуждённой.