В Хабаровске суд вернул в бюджет 348 тысяч рублей, заработанных закладчицей

Деньги, вырученные с продажи наркотиков, женщина пыталась легализовать и оставить у себя.

В Хабаровске прокуратура добилась возврата в государственный бюджет 348 тысяч рублей, которые женщина получила от незаконного оборота наркотиков. Об этом сообщили в прокуратуре Хабаровского края.

Ранее местную жительницу осудили за продажу наркотиков и легализацию преступных доходов. Несмотря на приговор, она пыталась сохранить деньги, полученные преступным путём.

Прокуратура Железнодорожного района обратилась в суд с требованием признать сделки недействительными и взыскать эти средства в доход государства. Индустриальный районный суд сначала отказал, но прокуратура подала апелляцию.

Хабаровский краевой суд поддержал позицию надзорного ведомства. В итоге решение было вынесено в пользу государства — все 348 тысяч рублей вернут в бюджет Российской Федерации.

Таким образом, прокуратура пресекла попытку сохранить доходы, добытые преступным способом. Деньги, заработанные на наркотиках, не останутся у осуждённой.