Депутат Колунов: более 50% лифтов в РФ могут прийти в аварийное состояние

МОСКВА, 22 апреля. /ТАСС/. Около 400 тыс. лифтов (55% от общего числа) в России требуют качественного обслуживания, чтобы не допустить их аварийного состояния. Об этом на круглом столе в Мособлдуме заявил зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов («Единая Россия»).
По его словам, которые приводят «Ведомости», основная проблема заключается в ненадлежащем техобслуживании, что может привести к причинению вреда здоровью жильцам. С 1 сентября 2026 года ремонт лифтов в многоквартирных домах (МКД) должны выполнять только компании, включенные в федеральный перечень специализированных лифтовых организаций, напомнил депутат.
Так, соответствующий закон был принят в декабре прошлого года, однако накануне рассмотрения законопроекта на другую тему депутаты добавили в его текст поправку, которая на полгода смещает срок вступления в силу требований к техническому обслуживанию лифтов. Если Госдума примет эти изменения, требования начнут действовать с 1 марта 2027 года, уточняет газета.
По словам Колунова, в Московской области, где внедряют новый стандарт, уже действуют строгие требования. Так, один механик должен содержать не менее 40 лифтов, запрещен субподряд, а также ввели обязательные аварийные бригады. По словам министра по содержанию территорий и государственному жилищному надзору региона Игоря Даниленко, на такой стандарт уже перешли 82% муниципалитетов Московской области, его слова приводит издание.
Всего в России около 734 тыс. лифтов, заявил Колунов со ссылкой на Национальный лифтовой союз по состоянию на 1 марта 2026 г. Из них 70 тыс. нуждаются в замене или ремонте (срок продлен до 2030 года). При этом, по словам зампреда Мособлдумы Олега Рожнова, сохраняются проблемы с качеством обслуживания и обновлением, а также отмечается высокая зависимость от импортных лифтов, что может усложнить их эксплуатацию в будущем.