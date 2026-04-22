В Комсомольске-на-Амуре восстановят фонтан на территории парка «Строитель»

Подготовительный этап благоустройства парка «Строитель» в Комсомольске-на-Амуре вышел на финальную стадию. На территории общественного пространства, которое является практически ровесником Города юности, в следующем году вновь забьет фонтан, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Реконструкция парка стартовала в марте со сноса больных и аварийных деревьев и очистки площадки. Общественное пространство более 40 лет находилось в запустении: старый асфальт требовал замены, бордюры — демонтажа. Как сообщили в региональном правительстве прошлой осенью, для приведения будущего места отдыха в порядок из федерального бюджета по линии единой президентской субсидии были выделены дополнительные лимиты. Это позволит обновить и зеленую зону, и одноименный Дом культуры. Два объекта станут единым комплексом.
— На благоустройство направлено 300 миллионов рублей из федерального бюджета и еще 12 миллионов — из городского и краевого. Это серьезный ресурс, и задача сейчас одна: чтобы он был реализован грамотно, качественно и в интересах людей, — подчеркнул депутат Госдумы, секретарь реготделения партии «Единая Россия» Максим Иванов.
Парламентарий в компании мэра Комсомольска-на-Амуре Дмитрия Заплутаева проконтролировал, как готовят основание для будущих спортивных площадок и прогулочных зон. Обновление пространства заложено в мастер-план Города юности и «Народную программу».
Жители города активно проявляли неравнодушие к судьбе площадки в социальных сетях. Их позицию учли.
— В проект заложены решения, о которых люди говорили напрямую. Здесь будет восстановлен фонтан — один из символов этого места, будут приведены в порядок входная группа и историческое ограждение, появятся прогулочные аллеи, спортивная зона, детская площадка, сцена, территория аттракционов, объекты общепита и проката. При этом парк сохранит свой неоклассический стиль, — прокомментировал Дмитрий Заплутаев.
Завершение строительных работ запланировано на конец ноября 2026 года.