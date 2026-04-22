В Комсомольске-на-Амуре при пожаре спасли троих жильцов

По данным ГУ МЧС России по Хабаровскому краю, в однокомнатной квартире в коридоре загорелись мебель и домашние вещи. С балкона второго этажа по трехколенной лестнице пожарные спасли трех человек, в том числе двоих детей 10 и 15 лет. Дети не пострадали. Женщина с предварительным диагнозом «отравление угарным газом» госпитализирована.