В Комсомольске-на-Амуре при пожаре спасли троих жильцов

В Комсомольске-на-Амуре утром 22 апреля 2026 года произошел пожар в жилом доме на улице Калинина. Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
По данным ГУ МЧС России по Хабаровскому краю, в однокомнатной квартире в коридоре загорелись мебель и домашние вещи. С балкона второго этажа по трехколенной лестнице пожарные спасли трех человек, в том числе двоих детей 10 и 15 лет. Дети не пострадали. Женщина с предварительным диагнозом «отравление угарным газом» госпитализирована.
Огонь и продукты горения повредили всю квартиру. От высокой температуры оплавились два стеклопакета, поврежден кухонный гарнитур. Площадь возгорания составила 25 квадратных метров. Пожар ликвидирован за 40 минут. Причины устанавливают дознаватели МЧС России.
Также в Хабаровске на проспекте 60 лет Октября произошло возгорание в торговом павильоне. В результате пожара обгорел стул. Огнеборцы справились с огнем за несколько минут, полностью ликвидировали пожар за 15 минут. Пострадавших нет.
Всего за сутки подразделения пожарной охраны реагировали на 27 техногенных пожаров. Возгораний сухой растительности не зарегистрировано. На территории 12 муниципальных образований края действует особый противопожарный режим. На ликвидацию последствий ДТП пожарные и спасатели привлекались дважды, для оказания аварийно-спасательных работ — один раз.
