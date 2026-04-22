Депутат Цунаева: тема Великой Отечественной войны находится в топе фальсификаций

МОСКВА, 22 апреля. /ТАСС/. Тема Великой Отечественной войны находится в топе фальсификаций, что связано с желанием противников России опротестовать роль СССР в победе над фашизмом и заставить потомков победителей сомневаться в ней. Об этом заявила ТАСС депутат Госдумы, ответственный секретарь «Поискового движения России», сопредседатель центрального штаба «Бессмертного полка» Елена Цунаева.
«Именно Великая Отечественная война находится в топе фальсификаций, манипуляций, и связано это, как минимум, с двумя причинами, я для себя их определяю», — заявила Цунаева.
Она отметила, что первая причина состоит в том, что современный международный порядок сложился при главенстве Советского Союза, и врагам страны хотелось как можно сильнее принизить и опротестовать эту роль.
«Ну, а вторая причина — то, что война затронула каждую семью, и врагу, нашим противникам в информационной войне, в ментальной войне было выгодно, чтобы потомки победителей стали сомневаться, а действительно ли это была искренняя победа», — заключила Цунаева.