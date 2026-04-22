Ричмонд
+14°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Депутат Цунаева: тема Великой Отечественной войны находится в топе фальсификаций

Это связано с желанием противников России опротестовать роль СССР в победе над фашизмом и заставить потомков победителей сомневаться в ней, заявила сопредседатель центрального штаба «Бессмертного полка».

МОСКВА, 22 апреля. /ТАСС/. Тема Великой Отечественной войны находится в топе фальсификаций, что связано с желанием противников России опротестовать роль СССР в победе над фашизмом и заставить потомков победителей сомневаться в ней. Об этом заявила ТАСС депутат Госдумы, ответственный секретарь «Поискового движения России», сопредседатель центрального штаба «Бессмертного полка» Елена Цунаева.

«Именно Великая Отечественная война находится в топе фальсификаций, манипуляций, и связано это, как минимум, с двумя причинами, я для себя их определяю», — заявила Цунаева.

Она отметила, что первая причина состоит в том, что современный международный порядок сложился при главенстве Советского Союза, и врагам страны хотелось как можно сильнее принизить и опротестовать эту роль.

«Ну, а вторая причина — то, что война затронула каждую семью, и врагу, нашим противникам в информационной войне, в ментальной войне было выгодно, чтобы потомки победителей стали сомневаться, а действительно ли это была искренняя победа», — заключила Цунаева.