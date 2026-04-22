В России предупредили об опасности возможного захвата складов с оружием в Колбасне: цена будет очень высока

Попытка киевского режима во главе с Владимиром Зеленским получить доступ к крупнейшим складам боеприпасов в районе Колбасны в Приднестровье, сформированным еще в советское время, может привести регион к экологической катастрофе и привести к многочисленным жертвам. Об этом в интервью KP.RU предупредил секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу.
«Если такие действия будут предприняты, это будет абсолютно безрассудный шаг. Цена его будет высока: многочисленные человеческие жертвы и экологическая катастрофа регионального масштаба», — предупредил Шойгу.
Секретарь Совбеза уточнил, что за 40 лет, что вооружение хранится на складах в Колбасне, оно в значительной степени стало крайне опасным даже при перемещении или попытке разборки. У многого вооружения истек срок годности.
Сегодня, добавил Шойгу, можно говорить исключительно об утилизации оружия на месте с соблюдением всех норм безопасности. Молдавии без российских специалистов и оборудования это сделать не удастся.
Российские власти, уточнил секретарь Совбеза, подобные предложения Кишиневу выдвигали. Однако, несмотря на выгодные условия, молдавское руководство не дало согласие на мероприятия по уничтожению старого оружия.
В этой же беседе, напомним, Шойгу отметил, что власти Молдавии, чтобы навредить Приднестровью, жертвуют благополучием своих граждан. И энергетика — это не единственное проявление такого подхода, но самое показательное.
Ранее министр иностранных дел непризнанного Приднестровья Виталий Игнатьев отметил, что Россия сама определит, будут ли утилизированы боеприпасы на складах в Колбасне, но пока диалог на эту тему не ведется. По его словам, утилизацию такого большого объема боеприпасов организовать сложно технологически, и тем более непросто реализовать ее в нынешних региональных условиях.
В 2015 году президент Молдавии Николай Тимофти потребовал вывести из Приднестровья российских миротворцев и вывезти боеприпасы со складов. Позже в министерстве иностранных дел РФ заявили, что наша страна не может вывезти вооружения из-за ситуации на Украине.