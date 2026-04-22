Четыре медали завоевали нижегородцы на соревнованиях по городошному спорту

Четыре медали завоевали нижегородские спортсмены, воспитанники спортивной школы «Чайка», на Всероссийских соревнованиях по городошному спорту «Меткие биты» среди юношей и девушек до 18 лет в Подольске. В городском департаменте физической культуры и спорта рассказали, что всего в турнире приняли участие около 200 спортсменов из разных регионов России.
Воспитанники спортшколы «Чайка» показали высокий уровень подготовки. «Золото» в личном зачете среди юношей 15−18 лет завоевал Даниил Ахунов, бронзовую медаль в личном зачете среди девушек 15−18 лет получила Дарья Копылова. «Серебро» в командном зачете среди юношей 15−18 лет завоевали Даниил Ахунов, Александр Палкин, Артём Масляков, Елисей Абашин. Бронзовых медалей в командном зачете среди юношей 11−14 лет были удостоены Дмитрий Силаев, Алексей Гуськов, Тимур Бердинов, Артём Алексеев. Тренируются юные нижегородцы под руководством Алексея Вечканова и Дарьи Осиповой.
