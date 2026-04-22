Из Хабаровска запустят прямые рейсы в китайский Ичан

Осенью жители Хабаровска смогут впервые улететь напрямую в китайский город Ичан. Об этом сообщили в аэропорту Хабаровск.
Рейсы запланированы с 12 сентября по 24 октября по субботам. Обслуживать направление будет авиакомпания «Якутия» на самолётах Sukhoi Superjet 100 со 103 креслами.
Ичан привлекает туристов близостью к знаменитым плотинам «Три ущелья» и Гэчжоу. Город расположен в провинции Хубэй и считается удобной отправной точкой для путешествий по центральному Китаю.
Новый маршрут расширит географию прямых полётов из Хабаровска в Поднебесную. Ранее китайский перевозчик China Southern Airlines объявил о планах запустить прямые рейсы между Харбином и Хабаровском к концу 2026 года.
В этом году из Хабаровска также сохранятся и усилятся популярные дальневосточные направления. Авиакомпания «Аврора» планирует увеличить частоту рейсов в Магадан и Петропавловск-Камчатский. Кроме того, в летнем расписании останутся стабильные перелёты во Владивосток, Южно-Сахалинск, Благовещенск и Николаевск-на-Амуре.