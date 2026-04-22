Какой церковный праздник 22 апреля

22 апреля 2026 года — среда — традиционный постный день. Но сегодня ограничения не такие строгие, как в Великий Пост, — разрешаются блюда из рыбы. Сегодня в церкви чтят мученика Евпсихия Кесарийского (Каппадокийского) (362), мучеников епископа Дисана, пресвитера Мариава, Авдиеса и прочих 270-ти (362−364), преподобномученика Вадима архимандрита и семи его учеников, мученика Гавриила Фомина (1942). Кто такой святой мученик Евпсихий Кесарийский Святой мученик Евпсихий, уроженец Кесарии Каппадокийской, происходил из знатной и благочестивой семьи. Его жизнь пришлась на правление императора Юлиана Отступника. В день своего христианского бракосочетания Евпсихий стал свидетелем языческого жертвоприношения в честь богини Фортуны, которую почитал император. Воспылав ревностью о Господе, он не смог остаться в стороне. Он собрал сторонников и разрушил идольский храм, понимая, что за этим последует наказание. Раздав всё свое имущество нищим, он приготовился принять мученический венец. Гнев императора Юлиана был страшен и обрушился не только на святого, но и на жителей города. Одних из них казнили, других изгнали. Христианское духовенство было отправлено в армию, а церкви разорены. Кесария была лишена своего статуса и обращена в простое селение Маза, жителей обложили тяжелой данью. Император грозился полностью уничтожить город, если ему не восстановят храм Фортуны. Самого Евпсихия подвергли жестоким пыткам, пытаясь заставить принести жертву идолам. Однако вера мученика оставалась непоколебимой. И в итоге он был усечён мечом. Когда Юлиан отправился в поход на персов и проходил через Кесарию, город оказался под угрозой разорения. Навстречу императору вышел архиепископ святитель Василий Великий. Он поднёс ему три ячменных хлеба — простую пищу, которой питался сам. В ответ разгневанный Юлиан вручил ему горсть сена, возмущенный, что получил хлеб из ячменя, скотской пищи. Он обвинил святителя Василия в подстрекательстве народа к разрушению храма и пригрозил, что скормит ему сено, когда вернется из похода. Однако угроза императора не сбылась. Юлиан погиб в походе на персов. После его смерти христиане Кесарии воздвигли над гробом мученика Евпсихия храм.