В ГД рассказали, как обезопаситься от обмана с возвратом «ошибочных» переводов

МОСКВА, 22 апреля. /ТАСС/. Подозрительные транзакции с просьбой вернуть незнакомцу «ошибочный» перевод используются в мошеннической схеме по отмыванию денег, возврат средств на чужие реквизиты может сделать обманутого человека соучастником преступления. Об этом рассказал ТАСС депутат Госдумы от ЛДПР Дмитрий Свищев.
По его словам, мошенники переводят суммы до 50−100 тыс. рублей, чтобы вызвать доверие, а затем просят отправить им деньги на другие реквизиты. Согласившись, человек становится звеном в обналичивании украденных денег. Банк, в свою очередь, обязан заблокировать счет при малейшем подозрении, из-за чего человек теряет доступ ко всем своим сбережениям и становится фигурантом уголовного дела.
«Вам приходит СМС о зачислении 50 тыс. рублей, а потом звонок: “Ошибся, верните на другой счет”. Вы переводите, а через день банк блокирует все ваши карты. Ко мне приходят люди, которые из лучших побуждений вернули “случайный” перевод, а лишились всех сбережений и получили уголовное преследование. Мошенникам нужны добросовестные граждане, чтобы через них запутать следы. Вы становитесь соучастником. Доказать обратное почти невозможно. Помогать незнакомцам с возвратом денег — необоснованный риск для кошелька и свободы», — заявил Свищев.
Депутат посоветовал сначала зафиксировать факт перевода — проверить в приложении банка реальность зачисления, так как мошенники часто используют поддельные СМС, а затем обратиться в банк по официальным номерам, после чего банк запустит процедуру возврата. Необходимо также сохранить доказательства (скриншоты переписки, запись разговора) и не переводить средства самостоятельно — любая попытка вернуть деньги на чужие реквизиты может быть расценена как неосмотрительность.
«По закону 115-ФЗ банк обязан заблокировать подозрительный счет, что он и незамедлительно делает. Ваша карта попадает в черный список ЦБ. Доказать, что вы не соучастник, а добрый, всем помогающий человек, почти невозможно. Единственный выход — никогда не переводите деньги незнакомцам», — резюмировал Свищев, добавив, что о таких случаях нужно сообщать в полицию и финансовый мониторинг.