В ГД рассказали, как обезопаситься от обмана с возвратом «ошибочных» переводов

«Вам приходит СМС о зачислении 50 тыс. рублей, а потом звонок: “Ошибся, верните на другой счет”. Вы переводите, а через день банк блокирует все ваши карты. Ко мне приходят люди, которые из лучших побуждений вернули “случайный” перевод, а лишились всех сбережений и получили уголовное преследование. Мошенникам нужны добросовестные граждане, чтобы через них запутать следы. Вы становитесь соучастником. Доказать обратное почти невозможно. Помогать незнакомцам с возвратом денег — необоснованный риск для кошелька и свободы», — заявил Свищев.