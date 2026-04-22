Эксперт Бахарева назвала вопрос, который провоцирует конфликты и стресс у детей

НОВОСИБИРСК, 22 апреля. /ТАСС/. Популярный у родителей вопрос «кем ты хочешь стать, когда вырастешь» является бессмысленным и часто провоцирует семейные конфликты с подростками. Непонимание того, из чего выбирать, вызывает у детей раздражение и стресс, сообщила ТАСС профориентолог Ирина Бахарева, работающая в онлайн-образовании с 2017 года.
«Этот вопрос вообще никуда не ведет ни в 4 года, ни в 14. Ребенок не знает, из чего выбирать, а подросток уже устал “не знать”. И вообще хороший способ испортить семейный вечер — спросить: “Ну что, куда поступать-то думаешь?”. Проблема большинства подростков не в том, что “ничего не интересно”, а в том, что нет привычки это замечать и формулировать», — рассказала эксперт.
Бахарева отметила, что вместо абстрактных вопросов о будущем родителям следует сфокусироваться на текущих увлечениях ребенка. По ее словам, основа профориентации строится на простых вопросах о том, что ребенку нравится делать сейчас и почему, поскольку именно это помогает ему лучше понимать себя.
«С младшими детьми важно обсуждать процесс: нравится больше придумывать или собирать, чтобы было красиво или чтобы работало. Со старшими стоит анализировать школьные дисциплины. Нужно спрашивать не “какой предмет ты любишь”, а что именно в нем привлекает, какие задания даются с интересом и по какой причине. Только так у ребенка собирается картина того, как он думает и какие варианты в мире ему подходят», — пояснила собеседница агентства.
Эксперт также подчеркнула, что еще одним барьером для выбора профессии является слабое представление детей о реальном мире работы. Бахарева рекомендовала родителям чаще обсуждать со школьниками повседневную деятельность взрослых вокруг: чем они занимаются целый день, что их раздражает, а что нравится в их работе.
По мнению профориентолога, развитие навыка самонаблюдения с детства позволяет подростку в будущем избежать состояния неопределенности перед поступлением. Начинать такие разговоры можно в любом возрасте, заменив формальные вопросы живым интересом к текущим действиям ребенка.