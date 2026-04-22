Боевики в Мали полгода держали на цепи двух российских геологов

Накануне Минобороны России информировало, что силами спецназа российского «Африканского корпуса» на территории Республики Мали в результате спецоперации были освобождены два геолога — Олег Грет и Юрий Юров. Они были захвачены террористической группировкой в 2024 году, когда работали в Нигере. Сообщалось, что эти люди сильно истощены и страдают многочисленными заболеваниями.