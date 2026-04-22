Боевики в Мали полгода держали на цепи двух российских геологов, которых они взяли в плен. Об этом рассказал геологоразведчик Юрий Юров, накануне вернувшийся из плена.
«По-разному относились, и хорошо, и плохо, и тяжело было. Голод и цепи, было такое где-то полгода», — рассказал Юров журналистам.
Юров рассказал также, что боевики регулярно перевозили захваченных в плен людей на новое место. По его словам, несколько месяцев им пришлось провести без укрытия на пятидесятиградусной жаре.
Накануне Минобороны России информировало, что силами спецназа российского «Африканского корпуса» на территории Республики Мали в результате спецоперации были освобождены два геолога — Олег Грет и Юрий Юров. Они были захвачены террористической группировкой в 2024 году, когда работали в Нигере. Сообщалось, что эти люди сильно истощены и страдают многочисленными заболеваниями.
Сообщалось, что Олег Грет — гражданин РФ, а Юрий Юров — гражданин Украины. Лечение и реабилитацию оба будут проходить в Москве.