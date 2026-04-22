СК допрашивает директора и гида турфирмы после гибели туристов в Бурятии

В рамках уголовного дела о трагедии на горе Мунку-Сардык следователи начали допросы руководителя красноярской турфирмы, его заместителя и гида-инструктора. Все трое также находились в составе группы во время рокового восхождения. Об этом сообщили в Следственном комитете.
По данным следствия, 18 апреля группа из Красноярска прибыла в посёлок Монды и вышла из базового лагеря к пику. 20 апреля участники достигли вершины и начали спуск, объединившись в связки по несколько человек. Последняя связка — две женщины и мужчина — отстала и не вернулась в лагерь. Остальные отправились на поиски и обнаружили тела пропавших.
Уголовное дело возбуждено по ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание небезопасных услуг, повлёкшее по неосторожности смерть двух и более лиц).
Напомним, что в ночь на 21 апреля несколько человек спустились к трассе у подножия горы и оставили в местном придорожном кафе записку — в ней говорилось, что во время спуска с маршрута скончались трое участников. После этого туристы вернулись обратно к месту трагедии. Хозяин заведения передал записку спасателям только утром.
