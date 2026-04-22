«Спортмастер» не вернул красноярцу оставшиеся на подарочной карте почти 87 тысяч рублей

Житель Красноярска пожаловался в Роспотребнадзор на нарушение его потребительских прав в крупной сети магазинов «Спортмастер», где у него «сгорел» неиспользованный остаток денег с подарочной карты, так как он произвел оплату не на всю сумму.
Карту «Спортмастера» номиналом 100 000 рублей мужчине подарила супруга. В магазине в ТРЦ «Мега» он выбрал товар на 13 070 рублей, расплатился картой и у него ее забрали вместе с остатком в 86 930 рублей. На письменную претензию с требованием вернуть эти деньги красноярец получил отказ, мотивированный тем, что подарочной картой можно воспользоваться лишь однократно.
За защитой своих прав мужчина обратился в суд и в Роспотребнадзор. Специалисты Управления изучили сайт продавца и действительно нашли следующие условия: «Подарочную карту можно использовать только один раз. Если стоимость покупки ниже номинала подарочной карты, остаток денежными средствами не выплачивается». Также было указано, что подарочная карта используется при получении товара и услуг только один раз вне зависимости от размера ее номинала, но покупатель может на оставшуюся сумму выбрать еще что-нибудь из ассортимента магазинов сети, в дополнение к основной покупке.
«Получается, что предъявителя подарочной карты фактически принуждают либо приобретать ненужные товары, либо приобретать товар дороже, чем по цене, установленной для неопределенного круга лиц. Такие условия очевидно ущемляют права потребителей и являются недопустимыми. Интересная деталь: размещенные на сайте правила приобретения и использования подарочных карт “Спортмастер” указанных условий не содержат», — рассказали в Роспотребнадзоре.
По выявленным нарушениям законодательства Управление объявило ООО «Спортмастер» предостережение. А для восстановления прав покупателя специалисты готовы подключиться к судебному процессу и оказать необходимую помощь в защите.
