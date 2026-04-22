Мигранта-водителя без документов и прав депортируют из Хабаровского края

В Вяземском районе сотрудники ДПС остановили автомобиль под управлением 37-летнего иностранца. При проверке выяснилось, что у мужчины нет никаких документов, разрешающих пребывание в России, а также водительских прав, которых он был лишён ранее. Об этом сообщили в УМВД по Хабаровскому краю.
Иностранца доставили в отдел полиции. За нарушение миграционного законодательства мужчине назначили штраф и выдворение из страны. Кроме того, на него составили протоколы за управление автомобилем без прав и непристёгнутый ремень безопасности.
Суд принял решение арестовать нарушителя на четверо суток. После отбытия административного ареста мужчину ожидает процедура выдворения за пределы России.
