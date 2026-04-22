В Хабаровском крае стартовало Всероссийское голосование за выбор объектов благоустройства в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» президентского нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Дмитрий Демешин открыл голосование в регионе, приняв участие в акции по высадке деревьев «Подари ребенку дерево» на территории обновленного Грушевого сквера в Хабаровске, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Хабаровского края.
«Благоустройство Грушевого сквера, завершенное в 2025 году, — живое доказательство эффективности федерального проекта “Формирование комфортной городской среды”. По просьбе жителей мы заменили вырубленные аварийные деревья новыми саженцами в рамках акции “Подари ребенку дерево”. Теперь 23 молодые груши пустят корни в этом сквере, чтобы радовать не одно поколение хабаровчан», — поделился губернатор края.
Как сообщили в министерстве жилищно-коммунального хозяйства края, жители Хабаровского края старше 14 лет могут отдать свой голос за общественные пространства, которые планируется благоустроить в 2027 году. Голосование проходит на официальной платформе и продлится до 12 июня 2026 года.
В этом году на платформу вынесено 203 общественные территории из 52 населенных пунктов региона. Какие именно парки, скверы, аллеи и другие пространства преобразят решат жители.
Дмитрий Демешин дал старт Всероссийскому голосованию за объекты благоустройства в крае. Фото: Вячеслав Реутов.
Дмитрий Демешин дал старт Всероссийскому голосованию за объекты благоустройства в крае. Фото: Вячеслав Реутов.
Дмитрий Демешин дал старт Всероссийскому голосованию за объекты благоустройства в крае. Фото: Вячеслав Реутов.
Дмитрий Демешин дал старт Всероссийскому голосованию за объекты благоустройства в крае. Фото: Вячеслав Реутов.
Дмитрий Демешин дал старт Всероссийскому голосованию за объекты благоустройства в крае. Фото: Вячеслав Реутов.
1 / 5.
Напомним, в 2024 году проект благоустройства сквера участвовал во Всероссийском голосовании и занял второе место. На территории выполнили вырубку аварийных деревьев, устроили пешеходные дорожки и резиновое покрытие, установили освещение, детское игровое оборудование, лавочки, качели, перголы, урны и другие малые архитектурные формы.
«То, что здесь сделано, — замечательно. Отличный проект получился! Моя принципиальная задача как главы региона — приводить в порядок и облагораживать любую, даже самую запущенную территорию. Но важно понимать, что власть без участия людей этого не сделает. Только вместе мы сможем изменить наши города и поселки», — отметил Дмитрий Демешин.
Дмитрий Демешин дал старт Всероссийскому голосованию за объекты благоустройства в крае. Фото: Вячеслав Реутов.
Дмитрий Демешин дал старт Всероссийскому голосованию за объекты благоустройства в крае. Фото: Вячеслав Реутов.
Жители района поблагодарили губернатора за благоустроенный сквер, но попросили доделать территорию: посеять газон, а пока временно засыпать отдельные участки песком. Дмитрий Демешин поручил администрации города выполнить просьбу людей, а также облагородить прилегающую к скверу территорию. Ветераны, участвовавшие в акции, отметили, что благодаря федеральной программе в Краснофлотском районе уже появилось восемь благоустроенных скверов.
«С 21 апреля и до государственного праздника Дня России у жителей края есть возможность самим определить, какие парки и скверы станут лучше. Комфортная среда наших городов и поселков зависит от каждого из нас. Именно люди здесь принимают окончательное решение. Присоединяйтесь к голосованию», — обратился к жителям Хабаровского края губернатор Дмитрий Демешин.