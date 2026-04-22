Роковой рейс маэстро: что на самом деле убило «русского Паганини» Стадлера

Народный артист России, выдающийся скрипач и дирижер Сергей Стадлер планировал очередной рабочий визит. Рейс из Санкт-Петербурга в Стамбул обещал быть рутинным, но судьба распорядилась иначе. В какой-то момент полета 63-летнему маэстро стало резко плохо. Состояние ухудшалось стремительно, и командир воздушного судна принял единственно верное решение — совершить экстренную посадку на территории Румынии. Увы, время, отведенное на спасение в небе, неумолимо. К моменту приземления Сергея Стадлера уже не было в живых.
Что могло убить дирижера в самолете.
Почему человек, чувствовавший себя относительно нормально перед вылетом, внезапно угасает в салоне лайнера? Кандидат медицинских наук, врач-терапевт Алексей Хухрев в беседе с aif.ru назвал ключевые факторы риска, превращающие обычный перелет в смертельную ловушку.
«На высоте может случиться инсульт, тромбоз, — пояснил Хухрев. — Человек сидит в скрюченном состоянии довольно долго, в условиях низкого давления. Не двигается, пьет мало воды. На этом фоне многие вещи могут произойти, из-за которых может ухудшиться состояние».
Специалист особо подчеркнул опасность обезвоживания и сгущения крови. Длительное нахождение в кресле без движения вкупе с пониженным атмосферным давлением в салоне создает идеальные условия для образования тромбов. Если оторвавшийся сгусток закупорит легочную артерию или сосуды мозга — счет идет на минуты.
Отдельное предостережение врача касается и традиции «снимать стресс» перед полетом или во время него. «Употребление алкоголя также может привести к загустению крови и тромбозу во время полета».
Реанимация в облаках.
Можно ли было спасти дирижера? Согласно регламенту, бортпроводники обучены основам сердечно-легочной реанимации.
«Есть протоколы. Экипаж в лучшем случае может дать таблетку анальгина при резком ухудшении состояния, — констатирует врач. — Стюардессы должны знать, как делать сердечно-легочную реанимацию. Но не знаю, насколько у нас этому уделяют должное внимание. Если случился тромбоз или инсульт, они могут покачать какое-то время пассажира. Но для этого нужны постоянные тренировки, это даже не каждый доктор может».
Хухрев отмечает, что даже наличие врача на борту — не панацея. Медик в отпуске, гинеколог или стоматолог, далекий от экстренной терапии, может растеряться и вспоминать алгоритмы помощи дольше, чем того требует ситуация.
«Мне приходилось несколько раз помогать во время полетов, — делится опытом терапевт. — Но человек не готов к такому, пока включатся мозги… Могут лететь врачи, которые не имеют большого клинического опыта, которые уже мало что помнят из сердечно-легочной реанимации со времен института, и может, даже стюардессы лучше знают».
Главная проблема, по мнению эксперта, — время. Даже при идеальной реанимации на борту самолет невозможно посадить мгновенно, если рядом нет аэродрома.
Профилактика перед полетом.
Смерть Сергея Стадлера — трагическое напоминание всем пассажирам с хроническими заболеваниями и особенно людям старшего возраста о том, что к дальним полетам нужно готовиться. Алексей Хухрев дал четкие рекомендации, как минимизировать риск тромбоза и инфаркта во время длительных рейсов.
«Если у человека есть серьезные проблемы с венами или другие хронические заболевания, к перелету нужно готовиться заранее, так как это всегда риск», — предупреждает специалист.
Он посоветовал надевать компрессионный трикотаж (чулки или гольфы) перед вылетом. Это уменьшает застой крови в венах ног.
По согласованию с лечащим врачом за сутки-двое можно начать прием антикоагулянтов (кроверазжижающих средств) или сделать инъекцию гепарина. Самоназначения здесь смертельно опасны — только по совету доктора.
Кроме того, необходимо периодически вставать с кресла, прохаживаться по проходу и разминать икроножные мышцы, даже сидя — поднимать и опускать носки.
В полете обязательно пить чистую воду, а не кофе или чай. Обезвоживание — главный враг вен. И категорически отказаться от спиртного на борту. Алкоголь лишь усугубляет кислородное голодание и сгущает кровь.
«Русский Паганини»: каким был Сергей Стадлер.
Сергей Валентинович Стадлер родился 20 мая 1962 года в Ленинграде, в семье, где музыка была не просто профессией, а самой жизнью. Его отец, Валентин Стадлер, был альтистом в прославленном оркестре Ленинградской филармонии под управлением Евгения Мравинского, а мать, Маргарита Панкова, — пианисткой и концертмейстером в консерватории. Неудивительно, что маленький Сергей взял в руки скрипку уже в пять лет, а его первыми наставниками стали собственные родители. Музыкальная династия продолжилась и в следующем поколении: его младшая сестра Юлия стала известной пианисткой и часто выступала с братом в дуэте, а брат Алексей — виолончелистом.
Образование Стадлера было блестящим и стремительным. Он окончил специальную музыкальную школу при Ленинградской консерватории, а затем экстерном, всего за три с половиной года, освоил программу самой консерватории.
Настоящая слава пришла к Стадлеру очень рано. Еще будучи студентом, он одержал ряд блистательных побед на самых престижных международных конкурсах: стал лауреатом «Концертино Прага», конкурсов имени М. Лонг — Ж. Тибо в Париже и имени Я. Сибелиуса в Хельсинки. А в 1982 году его имя прогремело на весь мир, когда он завоевал Первую премию и золотую медаль на VII Международном конкурсе имени П. И. Чайковского в Москве. Академик Дмитрий Лихачев, восхищенный его виртуозностью, дал ему прозвище «русский Паганини».
В 2013 году маэстро основал и возглавил Симфонический оркестр Санкт-Петербурга, который под его руководством дал около 500 концертов. Помимо исполнительства, он много времени посвящал преподаванию, передавая свой опыт молодым музыкантам.
Его личная жизнь также была связана с миром искусства: его первой супругой была знаменитая балерина Илзе Лиепа. Позже он женился на скрипачке Екатерине Евгеньевой, в этом браке у него родилась дочь Мария. Свой последний концерт Сергей Стадлер дал в Мальтийской капелле Санкт-Петербурга всего за два дня до трагического полета, 18 апреля 2026 года.