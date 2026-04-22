Роковой рейс маэстро: что на самом деле убило «русского Паганини» Стадлера

Сергей Валентинович Стадлер родился 20 мая 1962 года в Ленинграде, в семье, где музыка была не просто профессией, а самой жизнью. Его отец, Валентин Стадлер, был альтистом в прославленном оркестре Ленинградской филармонии под управлением Евгения Мравинского, а мать, Маргарита Панкова, — пианисткой и концертмейстером в консерватории. Неудивительно, что маленький Сергей взял в руки скрипку уже в пять лет, а его первыми наставниками стали собственные родители. Музыкальная династия продолжилась и в следующем поколении: его младшая сестра Юлия стала известной пианисткой и часто выступала с братом в дуэте, а брат Алексей — виолончелистом.