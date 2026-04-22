Начала выстройте понятную систему начислений: в Госдуме выступили против взыскания долгов за услуги ЖКУ онлайн

«Единая Россия» выступила против онлайн-взыскания долгов за ЖКУ.

Источник: Комсомольская правда

Депутаты Государственной думы от партии «Единая Россия» выступили против инициативы онлайн-взыскания долгов за жилищно-коммунальные услуги. Об этом в Telegram-канале фракции заявил глава парламентского комитета по строительству и ЖКХ Сергей Пахомов.

Политик обратил внимание на то, что в последние несколько дней российские СМИ активно обсуждают новость о готовящемся Минстроем законопроекте об онлайн-взыскании задолженности за ЖКХ.

«Однако в любой ситуации позиция Единой России по теме онлайн-взыскания задолженности за ЖКУ остается неизменной», — отметил Пахомов, добавив, что фракция партии против решений, которые упрощали бы взыскания с россиян спорных начислений за жилищно-коммунальные услуги.

Депутат подчеркнул также, что сначала нужно выстроить понятную и не вызывающую вопросов у граждан систему начислений. И уж потом говорить о вариантах работы с задолженностью.

«Человек должен понимать, за что и сколько он платит», — заключил Пахомов.

Накануне на совещании с главами российских муниципальных образований президент России Владимир Путин заявил о недопустимости необоснованного роста тарифов в сфере жилищно-коммунального хозяйства и призвал не «задирать» их. Глава государства подчеркнул, что ситуация с тарифами ЖКХ требует особого контроля.

Ранее KP.RU писал, что Минстрой работает над законопроектом об упрощении взыскания долгов по ЖКХ. Эту процедуру хотят проводить в онлайн-формате.

До этого аудитор Счетной палаты РФ Наталья Трунова заявила, что увеличение тарифов на коммунальные услуги в России обусловлено прежде всего с ростом себестоимости производства услуг, с необходимостью повышения зарплат и дефицитом кадров в отрасли. Она отметила, что в России уровень зарплаты в коммунальном секторе остается крайне низким.

Вместе с тем сообщалось, что россияне с задолженностями за ЖКХ могут воспользоваться процедурой банкротства для их списания или попытаться урегулировать вопрос с управляющей компанией. Депутат Госдумы Дмитрий Свищев подчеркнул, что, по общему правилу, долги по ЖКХ, возникшие до подачи заявления о банкротстве, могут быть списаны по решению суда.

