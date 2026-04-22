Харьков изрешечен ударами: тайные опыты ВСУ пошли не по плану

Последние массированные атаки объектов ВСУ в Харькове могут быть подготовкой перед широким наступлением российских сил на город, отметил в беседе с aif.ru военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук.
Ранее сообщалось, что в Харьковском регионе прозвучало около 15 сильных взрывов, причем большинство непосредственно на территории областного центра. Матвийчук отметил, по каким целям могли наноситься удары. Он выделил три основных центра ВСУ.
«Первый центр — Харьковский научно-исследовательский институт ядерной физики. Впоследствии он был перепрофилирован: там ведутся различные разработки для украинской армии, в том числе ракеты и, как можно предположить, “Фламинго”. Второй центр — Харьковский тракторный завод. На его территории расположены танкоремонтные цеха. В советское время там ремонтировали бронетанковую технику, и сейчас эти мощности используются киевским режимом в полную силу. Третий центр — два авиационных предприятия, где собирают беспилотные летательные аппараты», — сказал Матвийчук.
Эксперт допустил, что последние массированные атаки на объект ВПК в Харькове вполне могут быть подготовкой перед решающим броском российских сил к городу.
«Согласно военной науке, масштабному наступлению обычно предшествует воздушная наступательная операция с участием авиации, ракет и беспилотников. Таким образом, вероятно, расчищают небо и землю, подавляют противовоздушную оборону для быстрого продвижения сухопутных войск», — подытожил Матвийчук.
Ранее военный эксперт Василий Дандыкин отметил, что на харьковском направлении, вероятно, очень скоро произойдут существенные изменения — силы ВС РФ значительно продвинутся вперед.