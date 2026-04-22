Фестиваль «МИР Сибири» признан событием года на национальной туристической премии

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Международный фестиваль этнической музыки и ремесел «МИР Сибири» стал победителем Национальной туристической премии «Маршрут построен» в номинации «Событие года». Торжественная церемония награждения прошла в Москве.
Премия «Маршрут построен», учрежденная медиагруппой «Комсомольская правда» в 2021 году, направлена на выявление лучших проектов в сфере туризма. Она отмечает тех, кто развивает путешествия по России, предлагает новые форматы отдыха и способствует популяризации регионов. Проект реализуется при поддержке Министерства экономического развития РФ и в рамках национального проекта «Туризм и гостеприимство».
Напомним, фестиваль этнической музыки и ремесел «МИР Сибири» пройдет в поселке Шушенское Красноярского края с 9 по 12 июля 2026 года. Вход на все мероприятия фестивальной программы свободный. Вся информация о событии опубликована на сайте festmir.ru.
Фестиваль проводится с 2003 года и за свою долгую историю стал культурным достоянием региона. «МИР Сибири» трижды удостаивался внимания ЮНЕСКО и получал эгиду международной организации. Фестиваль проводится при поддержке Министерства иностранных дел Российской Федерации. Учредителем мероприятия выступает министерство культуры Красноярского края. Организатор — Центр международных и региональных культурных связей.