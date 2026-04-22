Десятки детей пострадали от укуса клещей в Хабаровском крае

Жителям Хабаровского края напоминают о вакцинации, как об эффективной мере защиты, а также о том, что при посещении лесных местностей следует наносить на одежду и обувь репелленты. К слову об одежде: лучше отдать предпочтение футболке или рубашке с длинным рукавом, длинным брюкам, а сами брючины следует заправить в высокие носки, обувь должна быть закрытой, а волосы — закрывать кепка или панама.