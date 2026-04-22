Десятки детей пострадали от укуса клещей в Хабаровском крае

Несмотря на непогоду и небольшое количество особенно теплых дней, в Хабаровском крае продолжают регистрировать случаи укусов клещей, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня». Ведь при подобном временном изменении погодных условий членистоногие, ранее вышедшие из диапаузы, не возвращаются в «спячку», просто снижается их активность.
Таким образом, с начала сезона активности клещей на территории региона выявлено 185 случаев обращений в медицинские организации по поводу их присасывания.
— Среди числа обратившихся — 77 детей, — уточнили в управлении Роспотребнадзора по Хабаровскому краю. — При этом необходимо помнить, что клещи являются переносчиками возбудителей опасных инфекций. Так, кроме клещевого вирусного энцефалита, они являются переносчиками клещевого боррелиоза (болезнь Лайма). И по данным за прошлый год, был зарегистрирован 41 случай заболевания боррелиозом. В этом году случаев заболевания пока не зарегистрировано.
Жителям Хабаровского края напоминают о вакцинации, как об эффективной мере защиты, а также о том, что при посещении лесных местностей следует наносить на одежду и обувь репелленты. К слову об одежде: лучше отдать предпочтение футболке или рубашке с длинным рукавом, длинным брюкам, а сами брючины следует заправить в высокие носки, обувь должна быть закрытой, а волосы — закрывать кепка или панама.
— Кроме того, следует выбирать светлую или белую одежду: на ней легче заметить клеща. Края одежды не должны свисать, брюки лучше заправлять в штаны. Можно пользоваться специальными костюмами с противоклещевой пропиткой. Место для размещения вещей и палаток надо выбирать на поверхности без травяного покрова, — дополнили в ведомстве.
Во время посещения леса необходимо обязательно проводить само- и взаимоосмотры каждые 15−30 минут, проверять домашних животных. Если клещ присосался к коже человека, нужно обратиться в травмпункт, а самого клеща сдать для анализа на наличие инфекционных возбудителей (в Хабаровский НИИ эпидемиологии и микробиологии" Роспотребнадзора по улице Шевченко, 2).