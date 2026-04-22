В Красноярске стартовала серия отчетных концертов городских Дворцов культуры

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Красноярске началась традиционная серия отчетных концертов, завершающих творческий сезон в городских учреждениях культуры. Свои достижения представляют не только коллективы города, но и учреждения из территорий, недавно вошедших в его состав — Минино, Элиты, Березовки и Дрокино.
Одним из первых стал концерт Дома культуры поселка Солонцы под названием «Ты, Россиюшка моя». На сцене выступили ведущие коллективы, включая народный ансамбль русской песни «Солонешня», студию танца «Акварели» и детский ансамбль «Калина Малина». Программа была посвящена родному краю и традиционному укладу жизни, а многие артисты уже отмечены наградами краевых и городских конкурсов.
Серия концертов продолжится в мае. Так, 15 мая в Правобережном Дворце культуры ансамбль «Юность Красноярья» представит программу по мотивам русских народных сказок. 16 мая в ДК имени 1 Мая ансамбль «Автограф» отметит своё 15-летие, а 21 мая зрителей ждёт концерт «Гляжу в озёра синие» с участием ансамбля «Сибирь» и хора «Первомайский».
Финалом сезона станет торжественное закрытие 29 мая в Культурном центре на Высотной. Программа «Галерея творчества» объединит лучшие коллективы города и подведёт итоги 51-го творческого года.
