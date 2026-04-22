За прошедшие сутки в Красноярском крае потушено 10 пожаров, есть погибший и пострадавший

В садовом товариществе «Сказка» Березовского района огонь охватил гараж и котельную под общей кровлей. Площадь пожара составила около 100 квадратных метров. В тушении участвовали восемь человек и три единицы техники. Предварительная причина — короткое замыкание в электроприборе.