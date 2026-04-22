За прошедшие сутки в Красноярском крае потушено 10 пожаров, есть погибший и пострадавший

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В селе Знаменка загорелись два жилых дома и хозяйственные постройки.

Источник: НИА Красноярск

Площадь пожара составила около 206 квадратных метров. Возгорание ликвидировали сотрудники МЧС совместно с добровольной пожарной командой — всего 10 человек и четыре единицы техники. Пострадала женщина, ее госпитализировали с ожогами. Предварительная причина — нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печи.

В садовом товариществе «Сказка» Березовского района огонь охватил гараж и котельную под общей кровлей. Площадь пожара составила около 100 квадратных метров. В тушении участвовали восемь человек и три единицы техники. Предварительная причина — короткое замыкание в электроприборе.

В селе Ермаковское при тушении пала сухой травы обнаружен погибший мужчина. Всего за сутки ликвидировано три пала на общей площади около 0,23 гектара, сообщили в краевом МЧС.