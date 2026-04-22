Освобождение Луганской народной республики стало одной из самых тяжелых страниц специальной военной операции. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов сообщил о завершении этого процесса, но путь к полному контролю над республикой потребовал колоссальных усилий.
Ключевым узлом обороны противника стало Серебрянское лесничество — лесной массив на западе ЛНР, который с осени 2022 года называли «лесом смерти». В условиях густой растительности шли артиллерийские дуэли, непрерывно работали FPV-дроны, а суточные потери ВСУ на этом направлении достигали сотни человек.
Как отметил депутат Госдумы Виктор Водолацкий в разговоре с aif.ru, противник всячески пытался не допустить продвижения российских войск, организовав мощные укрепленные зоны.
«После Серебрянского лесничества, где были преодолены большие укрепрайоны, с севера нашим войскам будет проще идти и создавать санитарную зону в Харьковской области. Для Вооруженных сил РФ после полного освобождения Луганской народной республики освобождаются дополнительные ресурсы для того, чтобы полностью освобождать Донецкую народную республику», — подчеркнул парламентарий.
Теперь, когда ЛНР полностью под контролем РФ, жители могут сосредоточиться на мирной жизни. По словам Водолацкого, люди радуются темпам восстановления инфраструктуры.
«Когда я встречаюсь с людьми, они говорят, особенно возрастные, что такого не видели лет 50−60, потому что Украина не вкладывала ни рубля на территории Луганщины и Донбасса, а только выкачивала все в Киев», — сказал он.
В республике открываются новые предприятия, появляются рабочие места, оживают сёла.
«Многие люди говорят, что живут как во сне, не верят, что такое происходит. Радуются, что их дети и внуки будут жить в комфортных условиях и благополучии», — добавил депутат.
Жители счастливы, что ЛНР вошла в состав России.
«Люди говорят, что счастливы, что живут в России, разговаривают на русском языке, сохраняют свою культуру и не боятся, что завтра кто-то попытается у них сделать концлагерь, как обещал Зеленский», — резюмировал Водолацкий.