Свое мастерство по 43 профессиям продемонстрирует молодежь с ОВЗ в Хабаровском крае

В Хабаровском крае стартовал региональный этап чемпионата по профессиональному мастерству среди лиц с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс» (6+). В соревновательных турах участие примут более 450 конкурсантов и 300 экспертов. Чемпионат проводится в рамках реализации федерального проекта «Профессионалитет» президентского нацпроекта «Молодежь и дети», сообщает пресс-служба губернатора и правительства Хабаровского края.
«Хабаровский край участвует в движении “Абилимпикс” с 2016 года. Вот уже 11 лет подряд мы помогаем юношам и девушкам обрести уверенность в своих силах, найти востребованную специальность, а также реализовать потенциал и развить таланты — это одна из национальных целей, поставленных нашим президентом Владимиром Владимировичем Путиным», — отметила заместитель министра образования и науки края Виктория Семянникова.
Особые слова благодарности Виктория Семянникова выразила наставникам и педагогам. Ведь они не просто передают знания, они помогают преодолевать барьеры, открывают двери в мир, полный перспектив.
Чемпионат проводится для трех категорий участников — «Школьники» (от 14 лет), «Студенты» и «Специалисты». Свое профессиональное мастерство они продемонстрируют по 43 компетенциям. Также в рамках «Абилимпикса» пройдет «Фестиваль возможностей» для участников с тяжелыми множественными нарушениями развития и 6 компетенций «Фестиваля знакомства с профессией» для детей дошкольного возраста. Соревнования пройдут на 17 соревновательных площадках. Сопровождение чемпионата осуществляет команда из 110 добровольцев и 30 дополнительных специалистов.
В этом году в список компетенций регионального чемпионата включены новые направления: «Оператор БПЛА», «Горничная», «Работник зеленого хозяйства», «Специалист по социальной реабилитации», «Помощник садовника» и «Ткач».
«В число конкурсантов по 4 компетенциям вошли участники специальной военной операции. Они будут соревноваться в компетенциях “Оператор БПЛА”, “Исполнительское мастерство (вокал)”, “Столярное дело” и “Фотограф”», — рассказали в министерстве образования и науки Хабаровского края.
По итогам регионального чемпионата 36 победителей по 17 основным компетенциям примут участие в отборочном этапе Национального чемпионата «Абилимпикс», который пройдет с мая по июнь в Новосибирской и Сахалинской областях, Красноярском крае.
Напомним, что в 2025 году сборная Хабаровского края завоевала три медали в финале Национального чемпионата «Абилимпикс». Также по итогам прошлого года Региональный центр развития движения «Абилимпикс» стал 7-м в рейтинге эффективности среди 89 субъектов страны.
Чемпионат проходит при поддержке министерства просвещения Российской Федерации, Национального центра «Абилимпикс» Института развития профессионального образования и президентской платформы «Россия — страна возможностей».