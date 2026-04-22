Эксперт Матвеева рекомендовала ограничить доступ к ИИ-видео детям до 14 лет

НОВОСИБИРСК, 22 апреля. /ТАСС/. Детям до 14 лет лучше ограничить доступ к видеоконтенту, сгененированному нейросетями. Это связано с тем, что в этом возрасте у детей еще нет навыков критического мышления и медиаграмотности, сообщила ТАСС доцент кафедры клинического моделирования здоровья и персонализированной медицины Института медицины и медицинских технологий НГУ Мария Матвеева.
«До определенного возраста детям лучше не смотреть сгенерированный нейросетями контент. Оптимально — до 14 лет ограничивать доступ к таким материалам. В этом возрасте у детей еще не сформированы навыки критического мышления и медиаграмотности, они не всегда могут отличить фейк от реальности и подвержены влиянию визуальных образов», — сказала собеседница агентства.
Она подчеркнула, что важно контролировать контент, который смотрит ребенок, ограничивать время использования цифровых устройств, а также обсуждать с детьми увиденное, учить их анализировать информацию. Кроме этого, по мнению эксперта, необходимо развивать интерес к офлайн-активностям: спорту, чтению, творчеству и использовать приложения родительского контроля.
В последнее время в социальных сетях распространился так называемый «нейрослоп» — низкокачественный контент, массово генерируемый ИИ с минимальным участием человека ради быстрого заработка и трафика. Эксперты связывают рост количества такого контента с доступностью мощных нейросетей и стремлением создателей контента монетизировать алгоритмы соцсетей.