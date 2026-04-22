В Комсомольске-на-Амуре мужчина получил 2 года за поджог двери

Суд установил, что С., находясь в состоянии алкогольного опьянения, из хулиганских побуждений поджёг уплотнитель входной двери в подъезде многоквартирного дома. Дождавшись распространения пламени, он скрылся. В результате дверь была уничтожена, потерпевшей М. причинён значительный ущерб.