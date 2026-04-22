В Комсомольске-на-Амуре мужчина получил 2 года за поджог двери

В Комсомольске-на-Амуре пьяный поджигатель отправится в колонию.

Источник: Комсомольская правда

Центральный районный суд Комсомольска-на-Амуре вынес приговор гражданину С., признанному виновным в умышленном уничтожении чужого имущества путем поджога. Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

Суд установил, что С., находясь в состоянии алкогольного опьянения, из хулиганских побуждений поджёг уплотнитель входной двери в подъезде многоквартирного дома. Дождавшись распространения пламени, он скрылся. В результате дверь была уничтожена, потерпевшей М. причинён значительный ущерб.

В судебном заседании подсудимый полностью признал вину. Его действия квалифицированы по ч.2 ст. 167 УК РФ. Суд учёл отягчающие обстоятельства: рецидив преступлений, поскольку С. имел непогашенную судимость, а также совершение преступления в состоянии алкогольного опьянения.

Приговором суда С. назначено наказание в виде 2 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Также осуждённый обязан возместить потерпевшей причинённый ущерб. Приговор вступил в законную силу.

Почта: red.habkp@phkp.ru

Почта: red.habkp@phkp.ru