Синоптик Ильин рассказал о погоде на майские праздники в Москве

Синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин в разговоре с aif.ru рассказал, какой будет погода на предстоящие майские праздники.
В 2026 году россияне будут отдыхать с 1 по 3 мая и с 9 по 11 мая.
«Пока, по предварительным прогнозам, температура воздуха ожидается где-то в пределах от +9 до +11°C в Москве, по области — от +7 до +12°C. Может быть, чуть выше поднимутся столбики термометров. Но до майских праздников еще почти две недели», — сказал Ильин.
Ранее синоптик Ильин сообщил, что в ближайшие дни в Москве может выпасть снег. По его словам, в апреле ожидать потепления не стоит.