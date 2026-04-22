Секретный план НАТО сорван: военные проводят в Харькове тайные операции

Полковник в отставке Анатолий Матвийчук допустил, что у Харькова российские силы готовят большое наступление. Военный эксперт в связи с этим рассказал aif.ru, как противник намерен обороняться.
Ранее сообщалось, что в Харьковском регионе прозвучало около 15 сильных взрывов, причем большинство непосредственно на территории областного центра.
«В ответ на наступательные действия российской армии противник организует свою активную оборонительную операцию. Это включает в себя минирование подступов, укрепление линии с помощью заграждений в виде “зубов дракона”, различных бетонных сооружений. И, конечно, ВСУ навяжут антидроновые бои: небо покроется украинскими дронами английского и немецкого производства, которые сегодня уже могут выполнять роль малых истребителей для поражения воздушных целей», — сказал Матвийчук.
По его словам, к Харькову киевский режим перебросил большое количество подразделений территориальной обороны, элитные части воздушно-десантных войск, морской пехоты, а также части специального назначения, подчиняющиеся ГУР.
Эксперт также отметил, что из Харькова уже ведется эвакуация населения.
«Перманентно, на протяжении года, идёт эвакуация. Очень многие семьи вывозятся насильственно, особенно дети… Для киевского режима потеря Харькова — это практически катастрофа», — подытожил Матвийчук.
Ранее военный эксперт Василий Дандыкин отметил, что на харьковском направлении, вероятно, очень скоро произойдут существенные изменения — силы ВС РФ значительно продвинутся вперед.
Напомним, начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов сообщил, что после освобождения ЛНР российской армии станет проще продвигаться в Харьковской области для создания санитарной зоны и в ДНР для полного освобождения республики.